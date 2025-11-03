29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyona; Deva Partisi, Gelecek Partisi, HÜDA-PAR, DSP ve YRP liderleri yer almış ancak İttifak ortağı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Devlet Bahçeli’nin hem Anıtkabir’deki törene hem de resepsiyona katılmaması soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Bahçeli’nin bu kararının, AKP ile MHP arasında KKTC ilişkin görüş ayrılıklarından kaynaklandığı iddia edilmişti.

Ayrıca resepsiyona CHP, İYİ Parti ve DEM Parti katılmamıştı.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada MHP'den kimsenin bulunmadığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna değindi.

Cumhurbaşkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılım gösteren liderlere teşekkür etti.

Erdoğan, tebriklerine dair şunları söyledi:

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü milletçe hep birlikte gururla kutladık. Yurt içinde ve dışında yaşayan vatandaşlarımız ile birlikte Kıbrıs Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Bayram sevincimize ortak olan dost ve kardeş ülkelerin tamamına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

BAHÇELİ'YE AYRI PARANTEZ AÇTI

Erdoğan kendisine gönderdiği hediye nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

Aynı şekilde şahsımıza gönderdiği anlamlı bir hediye ile Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutlayan Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Külliyemizdeki resepsiyonumuza teşrif eden siyasi partilerin kıymetli genel başkanlarımıza Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutlayan tüm misafirlerimize, tüm vatandaşlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin açık ara en başarılı kadrosu olarak ittifak ortağımız ve milletimizle beraber, cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.