Erdoğan'dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nın açılışına bir mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu.

Bakü Enerji Haftası etkinliklerinin olumlu sonuçlar doğurmasını umduğunu ifade eden Erdoğan, bu organizasyonun Türkiye-Azerbaycan işbirliğini daha da güçlendirmesini ve bölge barışı ile istikrarına katkıda bulunmasını temenni etti.

Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji dahil her alanda güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Yıllar süren işbirliğimiz, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ve TANAP gibi projelerle taçlandırıldı ve sadece iki ülkeye değil, aynı zamanda bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar sağladı. Türkmenistan'da üretilen gazın Türkiye ve Avrupa'ya taşınması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi konusundaki çalışmalarımızın yakında sonuçlanması, Türkiye ve Azerbaycan için başka bir ortak başarı olacaktır." dedi.

"İKİ ÜLKE OLARAK İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Erdoğan, Türk dünyası olarak siyasi, ekonomik, ticari, güvenlik, askeri, savunma sanayisi, ulaştırma, sağlık, eğitim ve kültür gibi alanlarda olduğu gibi enerji alanında da işbirliklerini ileriye taşıma ve derinleştirme arzusunda olduklarını vurguladı ve şunları söyledi:

"Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelecek ay Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Şuşa'da düzenlenecek zirvesini sabırsızlıkla bekliyorum. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının modernizasyonu tamamlanarak yeniden faaliyete geçmesi, yük taşımacılığında sağlanacak altı kat kapasite artışıyla bölgesel ulaşım ağının geliştirilmesi açısından stratejik öneme sahiptir.

Yenilenebilir enerji, yeni teknolojiler ve enerji kaynak çeşitliliği konularında iki ülke olarak işbirliğimizi pekiştiriyoruz. Nahçıvan üzerinden elektrik ihracatı ve Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projelerini en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar temelinde inşa edilecek huzur ve refah için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki son olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor ve imzalanacak barış anlaşmasını bölgenin geleceği için tarihi bir fırsat olarak görüyoruz."

Erdoğan, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım 2024'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacağını anımsatarak, konferansın hazırlık sürecinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.