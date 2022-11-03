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Erdoğan'dan '3 Kasım 2002' paylaşımı! "20 yıl önce bugün bu saatler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımına, 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafını da not düştü.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 13:59
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Erdoğan'dan '3 Kasım 2002' paylaşımı. "20 yıl önce bugün bu saatler"

Erdoğan'dan '3 Kasım 2002' paylaşımı! ''20 yıl önce bugün bu saatler''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.

AKP'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı. 

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.

 

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