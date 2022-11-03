Erdoğan'dan '3 Kasım 2002' paylaşımı! ''20 yıl önce bugün bu saatler''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından, AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde kendisinin oy kullanırken çekilen fotoğrafı paylaşıldı.
AKP'nin iktidara geldiği seçimlerin yıl dönümünde yapılan paylaşımda, "20 yıl önce bugün, bu saatler" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2181" numaralı sandığa oyunu atarken çekilen fotoğrafı yer aldı.
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