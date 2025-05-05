Erdoğan'dan 6.2 depremi sonrası flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yeni hazırlık sinyallerini verdi. Erdoğan, “Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin mal ve can güvenliğinin önünde engel olanlarla uğraşacak durumumuz yok” ifadelerini kullandı.

DEPREM SONRASI ERDOĞAN'DAN DÖNÜŞÜM HAMLESİ Mİ GELİYOR?

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul, 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Deprem sonrası herhangi bir yıkım olmazken, bazı binalarda tedbiren boşaltılmalar olmuştu. Kentsel dönüş tartışmaları gündeme gelmeye başlamışken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni dönüşümler için ilk sinyal geldi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KAPSAMLI HAZIRLIKLAR İÇİNDEYİZ"

Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni hazırlık sinyalini verirken, "Ülkemiz için hayat memat meselesi olan kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlıklar içindeyiz. Bu meselede artık kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntılarını milletin mal ve can güvenliğinin önünde engel olanlarla uğraşacak durumumuz yok" dedi.