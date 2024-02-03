Erdoğan'dan 6 isme çizik. Merakla bekleniyordu

AKP Genel Merkezi tarafından Samsun ilçelerinde aday belirleme sürecinde sona gelindi. Samsun'da, MHP'ye verilen Salıpazarı, Asarcık ve Alaçam ilçelerinden sonra gözler diğer 14 ilçede çıkarılacak adaylara çevrilmişti. İl başkanlığına gönderilen AKP'nin aday listesi ise sızdırıldı.

YARIN ADAY TANITIM TOPLANTISI VAR

Edinilen bilgilere göre; AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, telefonla iletişime geçtiği adaylara tebliğde bulunarak, yarın saat 14:00'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda aday tanıtım programına davet etti.

6 BELEDİYE BAŞKANININ ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Listeye göre, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 mevcut belediye başkanının üstüne çizik atmış oldu. 31 Mart yerel seçimleri için AKP'li Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı ve Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal aday gösterilmedi.

Samsun’da AKP'nin ilçe belediye başkan adayları şöyle açıklandı:

İlkadım Belediyesi: İhsan Kurnaz

Atakum Belediyesi: Özlem Maraş

Tekkeköy Belediyesi: Mustafa Candal

Canik Belediyesi: İbrahim Sandıkçı

Terme Belediyesi: Şenol Kul

Çarşamba Belediyesi: Ender Gür

Bafra Belediyesi: Hamit Kılıç

Vezirköprü Belediyesi: Murat Gül

Yakakent Belediyesi: Hüseyin Kıyma

Havza Belediyesi: Murat İkiz

Kavak Belediyesi: İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik Belediyesi: Gürkan Özel

Ayvacık Belediyesi: Hüseyin Keskin

19 Mayıs Belediyesi: Osman Topaloğlu

ESKİ BAŞKANIN EŞİ ADAY GÖSTERİLDİ

Listeye ilk istifa tepkisi haberi Ladik ilçesinden gelirken, Genel Merkez onayıyla mevcut başkan Adnan Topal'ın yerine AKP Ladik Belediye Başkan Adayı olarak Gürkan Özel gösterildi. Gürkan Özel, kanser hastalığından hayatını kaybeden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in eşiydi.

İddialara Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican'ın aday gösterilmemesi üzerine AK Parti Ladik ilçe yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları istifa etti.

AKP'li üyeler ise sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

"AHDE VEFA (Yalanı)

Yıllardır Ak parti için uğraşan Recep Dirican'ı göstermediniz bu mu AHDE VEFA

Yıllardır Ak Parti'ye oy veren Ladik'lilerin istediği Adnan Topal'ı göstermediniz bu mu AHDE VEFA

Yıllardır sömürdüğünüz Ladik'e ve Ladik'lilere siz kimsiniz bizim dediğiniz olacak sizin söz hakkınız yok diyip bir kenara attınız bu mu AHDE VEFA

Yıllardır yerli ve milli dediğiniz mitinglerde Ladik'in has evlatları dururken dışardan aday gösterdiniz bu mu AHDE VEFA

AHDE VEFA yalanını kılıf edinip yaptığınız planları bir bir ortaya çıkartacağız.Ladik'i bir kez daha size kurban ettirmiyeceğiz.Ladik kendi kaderini kendi çizecek.

#LADİK BU OYUNU BOZAR..."