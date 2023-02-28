Murat Yetkin açıkladı. Erdoğan'dan ABD'ye NATO üzerinden seçim teminatı

Gazeteci-yazar Murat Yetkin bugünkü yazısında, deprem bölgesindeki durumu görmek için bölgeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Mevlüt Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında görüştüğünü yazdı.

Yetkin’in diplomatik kaynaklarına dayandırdığı yazsısında, Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Finlandiya ile fazla sorunu olmadığını ama İsveç’in sözünde durmadığını söyledi. NATO’nun güçlenmesi isteniyorsa ABD’ye düşen F-16 sorumluluğu hatırlatıldı.

Blinken buna karşı görüşmelerin yeniden başlaması gerektiğini belirtirken İsveç'in sözünde durmadığını NATO ülkelerine gösterebilmek adına Çavuşoğlu, Brüksel’deki NATO karargâhında görüşmelerin başlayabileceğini söyledi.

ABD'YE 'SEÇİM' TEMİNATI

ABD Dışişleri Bakanı’nın İsveç – Finlandiya NATO üyeliğinin 11-12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi'ne yetişip yetişmeyeceğini anlamak için seçim tarihi sorduğunu belirten Yetkin, "Erdoğan büyük ihtimalle 14 Mayıs’ta olacağı yanıtını verdi. Böylece hem ABD’ye hem NATO’ya Türkiye’deki seçimlerin zamanından önce yapılacağı, NATO Zirvesi sonrasına kalmayacağı teminatı verilmiş oluyordu" diye yazdı.

ERDOĞAN KAYBEDERSE NE OLACAK?

Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda önce Finlandiya, ardından İsveç'e NATO üyeliği için onay vereceğini kaydeden Yetkin, "Çavuşoğlu’nun bugün İsveç’e koşulları yerine getirmezse onay verilmeyeceğini yinelemesine rağmen Erdoğan’ın ABD’ye direnişinin uzlaşmayla sonuçlanması mümkün görünüyor. Erdoğan kaybederse ne olacak? Altılı Masa hem terörle mücadele hem Batı, özellikle de Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi sözünü şimdiden vermiş bulunuyor" ifadelerini kullandı.