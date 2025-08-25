Erdoğan'dan açılım süreci açıklaması: Artık son düzlükteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Burada açıklama yapan Erdoğan, "Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır" dedi.

"KURULAN TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ"

"Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, birlik, beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz" diyen Erdoğan, "Çok daha müessir, çok daha muteber, çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

"SON DÜZLÜĞE VARMIŞ BULUNUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

"Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız."

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİR ARADA

Alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Erdoğan ve Bahçeli, kısa bir sohbet gerçekleştirdi.