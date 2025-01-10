Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın vefatına ilişkin taziye mesajı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın vefatına ilişkin taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP'li eski milletvekili Ahmet İyimaya'nın vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, “AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın vefatına ilişkin taziye mesajı
Erdoğan'dan Ahmet İyimaya'nın vefatına ilişkin taziye mesajı