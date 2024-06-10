Erdoğan’dan AK Gençlik ve sığınmacılara kötü haber

"Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı" kapsamında, yurttan ve dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, programda konukların tütün ve tütün ürünleriyle ilgili değerlendirmelerini dinledi.

Ankara'da lise okuyan 17 yaşındaki Maya isimli Mısırlı genç kız, Orta Doğu ve Güney Asya'da popüler olan nargilenin daha az zararlı olduğu yönünde yanlış bir düşüncenin olduğunu ancak tıbbı çalışmaların nargilenin tütünden daha zararlı etkileri olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

"GENÇLERİMİZİ O ŞEKİLDE ALDATIYORLAR"

Genç kızın Mısır'da 17. yüzyıldan itibaren kullanılan nargilenin ülkesinde çok yaygın olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok çok popüler ve nargile içme olayı bize de Mısır'dan geçme. Şu anda biz de birçok yerlerde buna yasağı getirdik. Aldatıcı bir hali var. Biliyorsunuz 'meyveli nargile' diyorlar, o şekilde aldatıyorlar. Bunların hepsi maalesef gençlerimizi zehirliyor ve bunlar için de belli yerlerde, özellikle kıraathaneler diye ifade ediliyor, buraların hepsinde nargile içmeyi yaygın hale getiriyorlar. Fakat mücadelemiz var, başarıyoruz. Daha olumlu neticeler alacağımıza da inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programda yer alan Lübnanlı bir öğrenci de nargile kullanımının ülkesinde de yaygın olduğunu kaydederek, nargilenin farklı aromalarla piyasaya sunulduğa dikkati çekti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meyveli nargile... Bu şekilde maalesef gençlerimizi aldatıyorlar." dedi.