Erdoğan’dan AKP’li isimleri kızdıracak jet görevlendirme! Daha geleli 1 ay oldu…

Bir ay önce AKP'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya, Erdoğan’dan kritik görev geldi. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan canlı yayında, Zorlu için AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak Genel Merkez'de görev verileceğini belirtti. Bu durum ise AKP’nin bazı isimleri tarafından ise rahatsızlıkla karşılanacak.

22 yıllık AKP’nin iktidarlığı yerel seçimlerde son bulmuştu. Bu noktada parti içerisinde değişim rüzgarları şimdiden başladı. Bu Pazar günü yapılacak olan kongre öncesi TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan’dan flaş bir kulis bilgisi geldi. Sözcan, Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na 21 Ocak 2025'te İyi Parti'den istifa edip AKP’ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun getirileceğini açıkladı. Sözcan, "Kongrede Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oluşturulacak. O başkanlığa Kürşad Zorlu getirilecek. Kürşad Zorlu böylece AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Genel Merkez'de görev yapmış olacak” dedi.

PARTİ İÇERİSİNDE BAZI İSİMLERİ KIZDIRACAK

Milliyetçi kimliği ile bilinen Kürşad Zorlu’nun daha bir ay önce katıldığı AKP’de üst düzey görev verilmesi ise dikkat çekti. Bu durum ise parti içerisinde rahatsızlığa neden olacağı belirtiliyor.

KÜRŞAD ZORLU KİMDİR?

Kürşad Zorlu, 9 Nisan 1977'de Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dünyaya geldi. Yozgat'ta ilköğretim ve ortaöğretimini tamamlayan Zorlu, daha sonra Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi.

Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla tanınan Zorlu, siyasi kariyerinde, babası Bahri Zorlu'nun MHP'den belediye başkanlığı yapmış olmasının da etkisiyle, 19 Ekim 2022'de İYİ Parti'ye katıldı ve aynı gün parti sözcülüğü ve genel başkan başdanışmanlığı görevlerine getirilmişti.

2023 yılında İyi Parti Medya İlişkileri Başkanı olarak atandı. Ancak, 2 Ocak 2025'te İYİ Parti'den istifa etti. Zorlu, AKP’ye katıldı.