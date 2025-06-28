Erdoğan’dan AKP'li Yalçın’a "geçmiş olsun" ziyareti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erdoğan’dan AKP'li Yalçın’a "geçmiş olsun" ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yalçın'ı hastane odasında ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci ile eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in eşi Birgül Çelik'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra hastanede tedavi gören hastaların yakınlarıyla da sohbet ederek fotoğraf çekildi.

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