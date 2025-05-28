Erdoğan'dan Azerbaycan'da 'kalıcı barış' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü sebebiyle bulunduğu Azerbaycan'ın Laçın kentinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği üçlü zirvede bir araya geldi.

Daha sonrasında 28 Mayıs Bağımsızlık Günü programında açıklamalarda bulanan Erdoğan, Ermenistan'ı kastederek "Karabağ için artık başarı vaktidir. Kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz." vurgusu yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Bakü'den Nahçıvan’a Azerbaycan'ın dört bir yanındaki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sizlere 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi burada 3 devlet, tek millet. Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlık Günününüzü canı gönülden tebrik ediyorum.

Obamız, yuvamız, göz bebeğimiz Azerbaycan'la bağımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Rabbim Azerbaycan - Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin.

“AZERBAYCAN'LA GÜÇLÜ İLİŞKİLER KURUYORUZ”

Karabağ'daki bağımsızlık savaşı bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. Karabağ'ın azatlığı ile birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota bu milletin yeniden dirilişinin sesi oldu. Birazdan dinleyeceğimiz ezgilerde büyüyen umudun, millet iradesinin tezahürü var. Muazzam bir zaferin ruhu var.

KALICI BARIŞIN TESİSİ

Enerjiden ulaştırmaya her alanla Azerbaycan'la güçlü ilişkiler kuruyoruz. Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Karabağ için artık başarı vaktidir. Kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz.

Can Azerbaycan halkına samimi misafirlikleri için, Laçın'lı kardeşlerimi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür ediyorum.