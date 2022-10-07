7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor

Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prag'da Azerbaycan lideri İlham Aliyev'le yürüdüğü sırada Azadlıq Radyosu muhabirinin sorularına verdiği yanıtlar gündem oldu. Aliyev'in "Sorosçu bunlar" ifadesine Erdoğan, "Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor" karşılığını verdi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 05:42
Takip Et

Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor

Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
+
Aa
-

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çekya’nın başkenti Prag’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Azerbaycan lideri İlham Aliyev’le yürüdüğü sırada Azadlıq Radyosu muhabirinin sorularına verdiği cevaplar dikkat çekti.

Görüntülerde muhabirin Azadliq Radyosu’ndan olduğunu öğrenen İlham Aliyev, “Azadliq mı? Haa.. Bunlar Sorosçular” diyor. Erdoğan bu sözlere, “Öyle mi? Eyvah eyvah” diye karşılık veriyor.

“VALLAHİ SOROSÇU DEĞİLİM”

Bu sözler sonrası muhabir iki lidere gülerek, “Vallahi Sorosçu değilim, yemin ediyorum” şeklinde cevap veriyor.

O sırada Prag Büyükelçisi Egemen Bağış devreye girerek, “Bunların radyoda 5 yıl çalışana Green Card, 10 yıl çalışana Amerikan pasaportu veriyorlar. Yani oraya adımını atmadan vatandaşlık kazananlar var” ifadelerini kullanıyor.

Bunun üzerine Erdoğan’ın, “Sakın öyle bir iş yapmayasın” şeklindeki tavsiyesine Azerbaycanlı muhabir, “Asla sayın cumhurbaşkanım, ben gazeteciyim” diye karşılık veriyor.

Bunun üzerine Erdoğan ise, “Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor…” yanıtını veriyor.

Daha sonra Erdoğan, Karabağ’daki Ermenilerin durumuna ilişkin soru soran muhabire, “Gene İlham gardaşımdan bir şeyler kapıp ondan sonra da Soros’a göndereceksin!” ifadeleriyle sesleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
2
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
3
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
4
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
5
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿e-Devlet'ten baktı gördüklerine inanamadı. Hemen siz de bakın
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
6
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
7
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿ABD: IŞİD elebaşlarından biri Kamışlı'da helikopter saldırısıyla öldürüldü
﻿ABD: IŞİD elebaşlarından biri Kamışlı'da helikopter saldırısıyla öldürüldü
﻿ABD: IŞİD elebaşlarından biri Kamışlı'da helikopter saldırısıyla öldürüldü
﻿Bodrum’da feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
﻿Bodrum’da feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
﻿Bodrum’da feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 3 yaralı
﻿Nijerya'da tekne faciası: 26 kişi öldü
﻿Nijerya'da tekne faciası: 26 kişi öldü
﻿Nijerya'da tekne faciası: 26 kişi öldü
﻿Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava durduruldu
﻿Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava durduruldu
﻿Twitter'ın Elon Musk'a karşı açtığı dava durduruldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.