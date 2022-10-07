Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Çekya’nın başkenti Prag’da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında bir araya geldiği Azerbaycan lideri İlham Aliyev’le yürüdüğü sırada Azadlıq Radyosu muhabirinin sorularına verdiği cevaplar dikkat çekti.

Görüntülerde muhabirin Azadliq Radyosu’ndan olduğunu öğrenen İlham Aliyev, “Azadliq mı? Haa.. Bunlar Sorosçular” diyor. Erdoğan bu sözlere, “Öyle mi? Eyvah eyvah” diye karşılık veriyor.

“VALLAHİ SOROSÇU DEĞİLİM”

Bu sözler sonrası muhabir iki lidere gülerek, “Vallahi Sorosçu değilim, yemin ediyorum” şeklinde cevap veriyor.

O sırada Prag Büyükelçisi Egemen Bağış devreye girerek, “Bunların radyoda 5 yıl çalışana Green Card, 10 yıl çalışana Amerikan pasaportu veriyorlar. Yani oraya adımını atmadan vatandaşlık kazananlar var” ifadelerini kullanıyor.

Bunun üzerine Erdoğan’ın, “Sakın öyle bir iş yapmayasın” şeklindeki tavsiyesine Azerbaycanlı muhabir, “Asla sayın cumhurbaşkanım, ben gazeteciyim” diye karşılık veriyor.

Bunun üzerine Erdoğan ise, “Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor…” yanıtını veriyor.

Daha sonra Erdoğan, Karabağ’daki Ermenilerin durumuna ilişkin soru soran muhabire, “Gene İlham gardaşımdan bir şeyler kapıp ondan sonra da Soros’a göndereceksin!” ifadeleriyle sesleniyor.