Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin Meclis açılışı ve 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması 'İttifak'ta çatlak' yorumlarını beraberinde getirmişti. Devlet Bahçeli geçen haftaki grup toplantısında iddiaları "Geçiniz beyler geçiniz çuvalladınız" diyerek yalanlamış; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Bahçeli'ye İmralı süreciyle ilgili "cesur ve ufuk açıcı katkıları" güzellemesi gelmişti.

Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Töreni için dün Bakü’ye giden Erdoğan yurda dönüşte beraberindeki gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın "Cumhur İttifakı’nda sorun olmadığını ve Sayın MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşmelerin her an olabileceğini belirtmiştiniz. Öncelikle bu görüşme ne zaman olacak? Bu tarih merak ediliyor. Çünkü biliyorsunuz çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ile ilgili spekülasyonlar için ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna verdiği "Ziyaretlerini temenni ederiz dikkat" yanıtı dikkat çekti.

Erdoğan'ın yanıtı şöyle

'ZİYARETİNİ TEMENNİ EDERİZ...'

"Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara’ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim. Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız"

CHP'Yİ SUÇLADI

Erdoğan'a CHP lideri Özgür Özel ile ilgili gelen soru ve yanıt da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı "Özgür Özel son günlerde bir kez daha sert, tehdit ve hatta hakaret içeren ifadelerle, söylemlerle kamuoyunun karşısına çıkıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ana muhalefet, siyaseti seviyeli bir zeminde yürütemiyor da mı, tehditlere ve hakaret söylemine başvuruyor?" sorusuna “Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar.” diyerek CHP'ye "Krizden beslenme, kaostan medet umma, kavga çıkararak gündem olma" suçlamalarında bulundu.

Erdoğan'ın yanıtının tamamı şöyle

"Biliyorsunuz bizde güzel bir söz var. “Testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar.” Özgür Özel’in yaptığına karşı açtığımız davayı herhalde duydunuz. Şu anda dava açıldı. Avukatlarım da sağ olsun işlerini iyi takip ediyorlar. En son yine bu ara bir 200 bin lira davadan tazminat kazanmıştık. O da yerini bulacak. O da vakıflara gidecek. İnşallah bu 500 bini de kazanırsak çok daha güzel olur. Yorulmadan, usanmadan bu davaları kazanmak hakikaten isabetli oluyor.

Şunu da ifade etmek isterim ki; CHP Genel Başkanının söylediği sözler, kurduğu cümleler, yaptığı suçlamalar aslında kendi durumlarını tariften ibarettir. Krizden beslenme, kaostan medet umma, kavga çıkararak gündem olma alışkanlığının devamıdır. Bu dil, ne devlet geleneğimize ne de milletimizin vakarına yakışıyor. Biz, asla CHP’nin bizi çekmeye çalıştığı bu seviyeye inmeyiz, inemeyiz. Bu düzeye inmeyi kendimize asla yakıştıramayız, milletimize de izah edemeyiz."

'F-35 KONUSUNDA GÜZEL ADIMLAR ATTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-35 konusuna ilişkin soruya da "F-35 konusunda da ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35’lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım." diyerek yanıt verdi.