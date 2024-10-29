Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan çıkışına açıklama

Erdoğan, "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında, önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katıldı.

Erdoğan, törende MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözlerini değerlendirdi.

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"GENİŞ ARKA PLAN IŞIĞINDA, ÖNYARGISIZ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Konuya ilişkin konuşan Erdoğan, "Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı, siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinin kapılarının aralandığı bir süreçteyiz. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında, önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

İç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onları üzerimize salan şer güçleri başarıya ulaşamayacaktır. Bu millet tarihin her döneminde maruz kaldığı her saldırıların üstesinden gelmeyi başararak küllerinden yeniden doğmayı başarmış asil bir millettir.

"KARARLI İRADE ORTAYA KOYUP ÇÖZMEMİZ GEREKEN BİR İKLİME GİRDİK"

Kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir. Sorunları görmezden gelen değil, kararlı irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir iklime girdik.

Hiçbir zorluk, bizi yolumuzdan alıkoyamayacak. Milletçe ve devletçe, dünyada ve bölgemizde oynanan oyunlar karşısında kaçmayacak, geri adım atmayacak, sinsi oyunlara yenilmeyeceğiz.

Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle Türkiye Yüzyılı’nı mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz. Bu ahde 85 milyon vatandaşımızın her birinin canı gönülden katıldığına inanıyorum.

Gelin ayrı kodlarını değil, bin yıllık kardeşliğimizi büyütelim, güçlendirelim. Bu hasbi çağrımıza kulak verecek, gönül açacak, yoldaşlık edecek herkes tarihin şanlı sayfalarında hak ettiği yeri muhakkak alacaktır."