Erdoğan’dan Başakşehir’e sitem: Maça geldik tribünler boş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Ümit Karadağ
Erdoğan’dan Başakşehir’e sitem: Maça geldik tribünler boş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kulübün 10 yıllık süreçte elde ettiği başarılara dikkat çekti.

Erdoğan, “Başakşehir kulübü, kuruluşundan bu yana geçen 10 yılda büyük başarılara imza attı. Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra, 10 sezonun 5’inde Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etti. Başarılarının devamını diliyorum. Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı’nın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum,” dedi.

GÜMÜŞDAĞ'IN DESTEKLEDİĞİ BÜYÜKEKŞİ KAYBETMİŞTİ

Ancak, Erdoğan’ın konuşmasından çok, son günlerde sık sık Başakşehir Kulübü ve kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile yan yana poz vermesi dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Gümüşdağ, Erdoğan’ın desteklediği Mehmet Büyükekşi’nin başkan seçilmesi için yoğun çaba sarf etmişti.

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Kulislerde, kaybedenin Mehmet Büyükekşi’den çok Göksel Gümüşdağ olduğu konuşulurken, Erdoğan’ın Süper Lig başlarken son bir ayda ikinci kez Gümüşdağ’a destek vermesi dikkat çekti. Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda da Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi Ön Eleme maçında tribündeki yerini almıştı.

TRİBÜNLER BOŞ

Erdoğan Başakşehir tribünlerindeki boşluğa dikkat çekerek, “Tribünleri de böyle doldurmanız lazım. Geçen kupa maçına geldik, tribünler boştu. İnşallah rövanşta tribünleri dolduralım” ifadelerini kullandı.

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