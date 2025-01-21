Erdoğan'dan Bolu'daki otel yangını mesajı!

Kaynak: DHA
Erdoğan'dan Bolu'daki otel yangını mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajda, "Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu'muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

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