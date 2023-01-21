Erdoğan Bursa'da mitinge rabia işaretiyle çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da Dünya Kupası’nın açılışında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile selamlaşıp normalleşme sürecine girmesinin ardından Bursa'da katıldığı mitinge yeniden dört parmakla Rabia işareti yaptı.

Erdoğan, daha önce Mısır’la normalleşme görüşmelerinin ardından hemen her mitingde kullandığı Rabia sembolünden vazgeçmişti.

Her miting veya toplantısında “Rabia'mızı yapalım” diyerek saydığı 4 maddeyi tekrar ettiren Erdoğan, Mısır’la normalleşme görüşmelerinden beri bu işareti kullanmıyordu.

Öte yandan Erdoğan, daha önce “Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan” olarak tekrar ettirdiği sözleri bu kez “Tek vatan” olmadan üç maddeli biçimde kullanıyordu.

Ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri Suudi Arabistan destekli El Arabiya televizyonuna bir röportaj vererek “Türkiye ile her türlü normalleşme girişimini durdurduklarını” söylemişti.

Erdoğan, Bursa'daki gerçekleştirdiği mitinge Rabia işaretini yaparak çıktı.

Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Göçebe Oyunları nedeniyle İznik'e, Torku Tesisi açılışı nedeniyle Gemlik'e geldiğini, hasret gidermek için bir kez daha Bursa'da olduklarını belirtti.

"Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı?" sorusuna kalabalıktan "evet" yanıtını alan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Size inanıyorum, size güveniyorum ve biliyorum ki inşallah 2023 Bursa'da farklı bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak. Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın Türkiye'nin Yüzyılı'nda lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin girdiğimiz her mücadelede desteğini de duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa'nın kendileriyle olduğu müddetçe üstesinden gelemeyecekleri mesele olmadığını, şehre teşekkürlerini 20 yıldır eser ve hizmetle ödediklerini vurguladı.

Törenden sonra gençlerle coşkulu bir buluşma yapacaklarını, daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılacağını dile getiren Erdoğan, "Üretimiyle, istihdamıyla, ihracatıyla, ödediği vergiyle ülkemize katkı sağlayan iş insanlarımızla birlikte olacağız. Öncelikle şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri heyecanla bağırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Erdoğan, toplu açılış törenine yoğun katılıma işaret ederek, "Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu, yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız diye şöyle baktım. Ve verilen rakam şu, evet 120 bini bugün aştık." diye konuştu.

Alanda asılan bir pankartta "Gücüne güç katmaya geldik" yazdığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle oldu. Aramızdaki bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığımız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz. Ardından da ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da, Dünya Kupası’nın açılışında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile selamlaşıp tokalaştı.

Tokalaşma fotoğrafı, iki ülke arasında devam eden normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Katar dönüşünde uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan görüşmeyi, “Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik” diye yorumladı.

Öte yandan Türkiye ve Mısır arasında, Müslüman Kardeşler mensubu Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi iktidarına son veren 2013'teki askeri darbe ardından kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden geliştirilmesi yönünde görüşmeler sürüyor. Bu sırada AKP ise, Mısır'la yeni döneme hazırlanıyor.

Erdoğan, bir toplantıda ise “Rabia’mızı yapalım” yerine “Yemini yapalım” diyerek kendisini dinleyenlere söylediklerini tekrar etme çağrısı yapmıştı.

RABİA SEMBOLÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Darbe karşıtlarının Rabiatul Adeviyye Meydanı’ndan esinlenerek kullanmaya başladığı Rabia işareti, güvenlik güçlerinin 14 Ağustos 2013'teki kanlı müdahalesinin ardından darbe karşıtı direnişin sembolü oldu.

Darbeye karşı sokağa dökülen Mısır halkı, gösterilerde 4 parmakla Rabia işareti yapıp üzerinde bu sembolün olduğu pankartlar taşırken dünyanın dört bir yanında düzenlenen destek gösterilerinde de aynı işaret kullanıldı.

Rabia, zamanla "zafer işareti", "yumruk işareti" gibi evrensel boyut kazanarak dünyadaki tüm darbe karşıtlarının simgesi olarak kabul gördü.

İşaretin ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli rivayetlerden söz edilirken, Arapça "dört" anlamına gelen Rabia kelimesinin içerdiği mesaj konusunda da farklı görüşler bulunuyor.

Bazılarına göre Rabia işareti, darbe karşıtlarının toplandığı ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Rabiatul Adeviyye Meydanı'na atfen kullanılıyor.

İşaretin aynı zamanda, darbeye kadar sadece bir yıl cumhurbaşkanlığı yapan ülkenin seçilmiş lideri Muhammed Mursi'nin meşru olarak 4 yıl boyunca görevde kalması gerektiği mesajı içerdiği belirtiliyor.

Rabia işareti, Mısır'daki darbe karşıtlarıyla dayanışma göstergesi olarak ortaya çıkarken gün geçtikçe dünyadaki tüm darbelere ve halkın iradesine yönelik girişimlere karşı direnişin simgesi halini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki darbe sonrası yaptığı konuşmalarda, mitinglerde halkı Rabia işaretiyle selamladı.