Erdoğan’dan Bursaspor’a şampiyonluk tebriği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

3’üncü Lig 1’inci Grup’ta şampiyonluğa ulaşarak 2’nci Lig’e yükselen ve bugün kupasını alan @BursasporSk’u; oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa’yı canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/CJkQP3PHWE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2025