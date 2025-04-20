Erdoğan’dan Bursaspor’a şampiyonluk tebriği!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Erdoğan’dan Bursaspor’a şampiyonluk tebriği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor için tebrik mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2. Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u, oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan’dan Bursaspor’a şampiyonluk tebriği!
Erdoğan’dan tebrik mesajı!