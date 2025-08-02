Erdoğan’dan büyük değişim kararı! Sonbahara kadar tamamlanacak… Paçaları şimdiden tutuştu…

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. AKP ilk kez CHP’nin arkasında yer almıştı. AKP’de il ve ilçe teşkilatlarında yenilenmeler olurken, MYK’da ise yarı yarıya bir değişim yaşanmıştı. Şimdilerde kulislerde kabine konuşulurken, Erdoğan, yakınında çalışan bürokratların çok büyük bölümünü değiştirme kararı aldı. Saray’da sonbahara kadar büyük değişimin yaşanacağı aktarılıyor.

KABİNE KULİSİNDEN UMUT KESİLDİ

Nefes’te parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın “Duvarların Dili Olsa” adlı köşe yazısında her haftanın bir günü kulis bilgilerini aktarıyor. Bu hafta ise kulislerde Ankara’da kabine değişikliğinden şimdilik umut kesildiği belirtildi. Gündemde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görevli bürokratların değişimi olduğu belirtildi.

ERDOĞAN ÇOK BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DEĞİŞTİRME KARARI ALDI

Fahrettin Altun’un İletişim Başkanlığı görevinden alınıp tenzili rütbe ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına atanmasının bunun başlangıcı olduğu kulislerde aktarılırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınında çalışan bürokratların çok büyük bölümünü değiştirme kararı aldı. Sonbahara kadar atamalar tamamlanacak. Saray bürokratlarından bakan yapılan da olacak, büyükelçi de… Bir kısmı ise Bakanlıklarda bürokrat olarak görevlendirilecek” ifadelerine yer verildi.