Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı!

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden "Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer" dizelerine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Son Haberler
5 ayrı yerinden bıçakladı! Babasını kanlar içerisinde buldu
5 ayrı yerinden bıçakladı! Babasını kanlar içerisinde buldu
Yozgat’ta şehitler dualarla anıldı
Yozgat’ta şehitler dualarla anıldı
Immobile Türkiye’ye gelişinde kimin katkısı olduğunu açıkladı
Immobile Türkiye’ye gelişinde kimin katkısı olduğunu açıkladı
Bingöl’de aranan 3 şüpheli yakalandı
Bingöl’de aranan 3 şüpheli yakalandı
Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü
Erdoğan, Stubb ile telefonda görüştü