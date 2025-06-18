Erdoğan’dan CHP ve Özel’e 'etkin pişmanlık' çağrısı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında İran ve İsrail arasındaki gerilimin dışında CHP ve Özgür Özel’e garip bir çağrıda bulundu. Erdoğan, “Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir" dedi.

ERDOĞAN: UMARIZ, AKIBETLERİ AYNI OLMAZ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında seslendi. Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına, “İsrail'in katliam politikaları 7 Ekim sonrası toplu kıyıma ve en sonunda da soykırıma dönüştü. 620 gündür süren vahşette 55 binden fazla masum hayatını kaybetti. İsrail saldırıları daha vahim boyut kazanmış durumda. Yüzde 80'i enkaz haindeki Gazze'de 2 milyon masum sivil açlığa susuzluğa mahkum edildi. Her gün yüzlerce masumu alçakça katlediyor. Avrupa'daki holokost sürecinde Gazze'deki kadar insanlık dışı görüntüler oluşmamıştır. Netanyahu, soykırım suçunda, zalim Hitler’i çoktan geride bırakmıştır. Umarız, akıbetleri aynı olmaz” şeklinde konuştu.

“TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

İran’a yönelik İsrail’in saldırılarını takip ettiklerini söyleyen Erdoğan, “Bu saldırıların Türkiye’ye olası etkileri konusunda bütün kurumlarımız teyakkuz halinde. Milletimiz müsterih olsun. Hükümetleri; Türkiye’nin menfaatlerinin, huzurunun, dirliğinin, güvenliğinin sonuna kadar takipçisidir. Her türlü olumsuzluğa, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Türkiye artık kendi semalarını yerli ve milli hava savunma sistemleriyle koruyan, entegre ve katmanlı bir savunma mimarisine sahip bir ülkedir” dedi.

“ÖZEL VE CHP YÖNETİMİ ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMALI”

Konuşmasında CHP’yi boş geçmeyen Erdoğan garip bir çağrıda bulundu. Erdoğan, “Ana muhalefetin durumu demokrasimize de Türk siyasetine de asla yakışmamaktadır. Bir düşman hukukundan bahsedilecekse asıl düşman hukuku budur. Sayın Özel ve CHP yönetiminin, yanlışta ısrar etmekten vazgeçip etkin pişmanlıktan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. Bunun vakti çoktan gelmiştir” ifadelerini kullandı.