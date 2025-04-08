Erdoğan'dan CHP'ye sert çıkış: Şimdiye kadar yansıyanlar buzdağının görünen kısmı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan CHP'ye sert çıkış: Şimdiye kadar yansıyanlar buzdağının görünen kısmı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye yönelik soruşturmaları işaret ederek "Şimdiye kadar yansıyanların buzdağının görünen yüzü olduğunu onlar da çok iyi biliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları işaret ederek "Şimdiye kadar kamuoyuna yansıyanların buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu onlar da çok iyi biliyor. İstanbul'un nasıl talan edildiğini, rüşvet çarkının nasıl işletildiğini CHP yönetimi bal gibi biliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"CHP Genel Başkanı yargının görevini yapmasına yardımcı olmak yerine yüzlerce milyar lirayı aşan yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitmiştir.

Yolsuzluğu ortaya çıkaran MASAK gibi kurumlara iftira atarak, bu kurumlarda çalışan kamu görevlilerini itham ederek, yargı mensuplarımıza parmak sallayarak İstanbul'a çöreklenen suç örgütlerinin hırsızlıklarının üzerini örtmeye çalışmıştır.

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Şimdiye kadar kamuoyuna yansıyanların buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu onlar da çok iyi biliyor. İstanbul'un nasıl talan edildiğini, rüşvet çarkının nasıl işletildiğini CHP yönetimi bal gibi biliyor.

CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek istiyorum: Korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir."

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