Erdoğan'dan CHP'ye zehir zemberek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Yeni Terminal Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi hedef alarak, "Ülkesini başkalarına şikayet edenler bizim vizyonumuza erişemez. Yabancı basın mensuplarından medet umanlar bizi anlayamaz" dedi.

Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Akdeniz'in incisi Antalya'mız her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Dünyanın dört bir yanından Antalya'ya gelen turistler bir yandan şehrin kültür ve tabiat zenginliğinden istifade ederken diğer yandan lokomotif sektörlerimizden biri olan turizm gelirlerimize önemli bir katkı sağlıyor. Şehrimize olan ilgi o kadar yüksek ki Antalya Havalimanımız son 2 yıldır 35 milyonluk mevcut yolcu kapasitesinin üzerindeki kişiye hizmet veriyor. Havalimanımız 2023'te yaklaşık 36 milyon, 2024 yılında ise direkt transit yolcular da dahil 39 milyon 230 bini aşkın yolcuya hizmet sundu. Bu sene 40 milyon kişiyi aşacağımız anlaşılıyor. 2029 yılında ise toplam yolcu sayısının 45 milyona ulaşmasını bekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı Yozgat, Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız. Biz Türkiye için büyük hayaller kurmakla kalmıyor bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Ülkesini başkasına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler bizim bu dik duruşumuz anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında kavgalarıyla baş başa bırakıyor, her zaman olduğu gibi işimize bakıyoruz. Bugün olduğu gibi Antalya Diplomasi Forumu'nda olduğu gibi Türkiye'nin itibarını artırmaya bakıyoruz. Ülkemiz için çalışmaya, Türkiye için üretmeye kararlıkla devam edeceğiz."