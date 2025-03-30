Erdoğan’dan CHP’yi çıldırtacak sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP teşkilatlarına bayram mesajı gönderdi. Erdoğan, paylaştığı video mesajında 'terörsüz Türkiye' vurgusu yapan Erdoğan, İBB'ye yönelik soruşturmalar hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Terör kendisini feshedip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak” diyen Erdoğan, “Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır” dedi.

ERDOĞAN'DAN İBB SORUŞTURMALARI HAKKINDA SERT KONUŞMA

AKP’lilere seslenen Erdoğan, İBB’ye yönelik operasyonlar hakkında, “Aziz Yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezi yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır.

Ramazan'ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır” ifadelerini kullandı.