Erdoğan'dan çifte müjde, milyonlarca kişi havalara uçacak. Seçimlerde en büyük vaadiydi...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023 seçimlerindeki vaatlerden biri olan Bağ-Kur’a tabi küçük esnafın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi ve ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri sigorta priminin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasıyla ilgili düzenlemelerin yıl sonuna kadar hayata geçirileceği planlanıyor.

Türkiye gazetesinde yer alan haberde, Bağ-Kur’a tabi küçük esnafın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi ve ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri sigorta priminin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin düzenlemeler hükûmetin gündeminin ilk sıralarında bulunuyor. Bununla alakalı hükümet yıl sonuna kadar tamamlayacak.

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ UYGULAMASI GELİYOR

Ev kadınlarına prim desteği verilmesi uygulamasının kısa sürede Meclis gündemine getirilebileceği aktarılıyor. Bu düzenleme kapsamında, ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalılıkları kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem anlayışı belirlenecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigortalı olacakları için sağlık hizmetlerinden de ücretsiz faydalanacak. Prim desteği ve yıpranma hakkı kadının kaç çocuk sahibi olduğu, evde engelli çocuk olup olmadığı, emeklilik için ne kadarlık bir hizmet süresi gerektiği gibi konularda etki analizi çalışması gerçekleştiriyor. Bu çalışmanın temmuz sonuna kadar tamamlanması, ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi ve sene sonuna kadar Meclis’te yasalaştırılması hedefleniyor.

ERDOĞAN’IN SEÇİM VAADİ BAĞ-KUR MÜJDESİ

Ayrıca Erdoğan’ın müjdelediği, Bağ-Kur’a tabi küçük esnafın emeklilikle ilgili prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine ilişkin düzenleme de başlıklar arasında yer aldı. Erdoğan, seçim kampanyası sırasında, kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflara müjde vermek istediğini belirterek “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak” demişti. Erdoğan’ın duyurduğu çalışma yasalaşırsa, bir milyondan fazla küçük esnaf erken emeklilik hakkı elde edecek. Bağ-Kur prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine ilişkin düzenlemenin ev kadınlarıyla ilgili sürecin tamamlanmasından sonra gündeme gelebileceği aktarılıyor.