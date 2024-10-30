SON DAKİKA: Erdoğan'dan çok konuşulacak Meral Akşener hamlesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı dava ve şikayetlerden vazgeçti.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" ifadelerini kullandı.