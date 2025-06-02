Erdoğan'dan DEM Partili isme sürpriz telefon!

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in 15 Nisan'da kalk krizi geçirip 3 Mayıs tarihinde yaşamını yitirmesinin ardından boşalan TBMM Meclis Başkanvekilliği görevine Pervin Buldan getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanvekili seçilen DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı arayarak tebrik etti, görevinde başarılar diledi.

PERVİN BULDAN KİMDİR?

Pervin Buldan, 6 Kasım 1967 Hakkâri’de dünyaya geldi. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı, TBMM'de 23, 24. dönem Iğdır; 25, 26 ve 27. dönem İstanbul milletvekilliği yapan Buldan, Iğdır'ın ilk kadın milletvekili oldu.

Lise öğrenimini tamamladıktan sonra kısa bir süre Iğdır İl Özel İdaresinde memurluk yaptı. 1987'de Savaş Buldan ile evlendi.

2007 Türkiye genel seçimlerinde Iğdır'dan bağımsız aday olarak katıldığı seçimi kazandı ve Iğdır'ın ilk kadın milletvekili olarak meclise girmeyi başardı. Meclise girdikten sonra Demokratik Toplum Partisi (DTP) grubuna katıldı. DTP'nin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasının ardından onun ardılı olan Barış ve Demokrasi Partisine (BDP) geçti.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku bağımsız adayı olarak tekrar Iğdır'dan milletvekili seçildi ve TBMM'nin 24. dönem milletvekillerinden biri oldu.

5 Temmuz 2011 tarihinde Barış ve Demokrasi Partisi grup başkan vekili oldu. 11 Şubat 2018 - 27 Ağustos 2023 arasında Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanlığı görevini yürüttü.