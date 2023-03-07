Erdoğan’dan deprem itirafı. 'İlk saatlerde hızlı hareket edemedik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağının altını çizen Erdoğan’dan deprem konusunda itiraf geldi

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Yıkım öylesine büyüktü ki çalışmanın ilk saatlerinde arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamadık. Şartların önümüze çıkardığı engellere elbette ki teslim olmadık. AFAD koordinasyonunda 81 vilayetin tamamının kamu gücünü saatler içinde harekete geçirdik.

Depremden kısa bir süre sonra düzeni sağladık. Önceliğimizi arama-kurtarma çalışmalarına verdik. Depremin yol açtığı geniş yıkım geride kalan insanlarımızın hayatını da zorlaştırdı. Kullanılamaz hale gelen bina sayısı 230 bini buluyor.

''HEDEF 2 AYDA 100 BİN KONTEYNER''

Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor. Amacımız, 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak, yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır.

AFET BÖLGESİNDE KOSGEB BORCU SİLİNİYOR

Deprem bölgesinde bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık.

Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz. Mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Amacımız, önümüzdeki 2 ay içinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. Bunlardan yaklaşık 22 bininin inşasına geçilmiştir. Yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat tamamen normale dönmeden, bize durmak, dinlenmek haramdır. Bir kez daha tüm vatandaşlarıma, 6 Şubat acılarını tekrar yaşamamak için eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum. entsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için, uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızdayken siyasi hesaplarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır.

Afet yasasından afet yönetiminin, özellikle de kurumsal yapısının güçlendirilmesine kadar pek çok alanda yapacağımız çalışmalar için hazırlıklara başladık.

''10 MART'TA SEÇİM KARARI ALACAĞIZ''

Gündem sapmasına yol açacak sürecin geride kalması ve seçim tartışmalarından çıkılması şarttır. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması bize bu imkanı verecektir. Seçim sürecindeki gündemimizde deprem olacak. 10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz.