Erdoğan'dan deprem sonrası ilk sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası paylaşımda bulundu.

Erdoğan deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçaklara deprem uyarısıSabiha Gökçen Havalimanı’nda uçaklara deprem uyarısı

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.

