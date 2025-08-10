Erdoğan'dan deprem sonrası ilk sözler

Erdoğan deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.