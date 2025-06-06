Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."