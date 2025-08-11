Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı, 1 saat 40 dakika sürdü ve tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sözlerimin hemen başında, dün akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı ilçemizde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enkazdan çıkarıldıktan sonra vefat eden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet, hastanelerde tedavileri süren 6 kardeşimize acil şifalar diliyorum. Depremin haberini alır almaz İçişleri Bakanımızı ve Sağlık Bakanımızı hiç vakit kaybetmeden ilçemize yönlendirdik. Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik. Biz de yürütülen çalışmaları anbean takip ettik. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Hasar ve zarar tespit çalışmaları sürüyor. Devletimizin tüm kurumları vatandaşlarımızın yanındadır."

SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI

"Suçu, bir sene önce tespit eden, şikayet eden, yargıya intikal ettirip şüphelilerin yakalanmasını sağlayan devletimizin ilgili kurumlarıdır. Soruşturma kapsamında 220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış ve 199 şüpheli hakkında kamu davası açılmıştır. İki dalga olarak yürütülen operasyonlarda 37 kişi tutuklanmış ve 150 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasındaki gibi devletimiz burada da milletin hakkını yiyen haramzadelere acımamış, adalete teslim etmiştir. Ne yaparsanız yapın Türkiye'nin rüşvetçilerde, suç örgütleriyle, milletin malına çöken siyasi tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız."