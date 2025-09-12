Erdoğan'dan dikkat çeken 'İstanbul' çıkışı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu devam ediyor. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına mahkeme kararıyla 'kayyum' atanması da gündemin sıcak gelişmelerinden...

Erdoğan'ın 8 Eylül'de (2025) Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından yaptığı "Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz" açıklaması dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda 'İstanbul' ile ilgili açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın "Bu can bu tende oldukça İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek" ifadeleri dikkat çekti.

"BUNDAN SONRA DA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik" diyen Erdoğan "İnşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından İstanbul ile ilgili dikkat çeken kısım şöyle

“Serginin hepimiz için hayırla vesile olmasını diliyorum. İstanbul'da yaşayan sanatseverler 16 Eylül'e kadar bu sergiyi ziyaret edecektir. Sanata ve İstanbul'a gönül veren tüm kardeşlerimi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.

Bu aziz topraklar dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. İnancımızla, dilimizle, geleneğimizle insanlığa pek çok değer kazandırdık. Millet olarak sanatı iyiliğe, güzelliğe, hakikate giden yolların köşe taşları olarak gördük. Sanatın her şubesinde, yalnızca Anadolu'da değil gönül coğrafyamızın dört bir yanında yıldız gibi parladık.

Bu şehir kutsal emanetlere ev sahipliği yapan bir şehirdir. Asya'dan Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya birçok kıtada bulundum ama İstanbul gibisini başka hiçbir yerde görmedim. Gözlerimi bu aziz şehre açmaktan, burada büyümekten ve bu şehre hizmet etmekten şeref duydum. İstanbul'da kalıcı izler ve eserler bırakmanın bahtiyarlığı içindeyim. İstanbul için yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. Bu can bu tende oldukça İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek. Bundan 30 sene olduğu gibi bugün de bu şehre layık olmanın şuuruyla hareket ediyoruz.

Mücadeleyi biz burada öğrendik. Sabrı pes etmemeyi bu şehrin sokaklarında öğrendik. Bize mazlumun yanında zalimin karşısında durmayı burası öğretti.

Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız.

İstanbul başta olmak üzere kültür ve sanat hayatımıza zenginlik katacak her türlü projeyi teşvik ediyoruz. Bu alandaki çabaları takdirle karşılıyoruz. Türkiye Yüzyılı ressamlarımızın, şairlerimizin sanat erbabımızın eserleriyle şekillenecektir. Sergimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz"

Öte yandan, Erdoğan'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar Erdoğan'a 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Uluslarası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde yaptığı "İstanbul müstesna bir şehir ama biz kıymetini bilemedik, ihanet ettik. Ben de bundan sorumluyum" açıklamasını hatırlattı.

