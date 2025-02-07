Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! İstanbul'u işaret etti, tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

İstanbul, bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul.

Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul. Camileri ile surları ile, çeşmeleri ile, o eşsiz silueti ile muhteşem İstanbul. Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sevdasına gönül verdiğimiz İstanbul. Seni bugün bir kez daha sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

Özgür Özel'den Erdoğan'ı terletecek soru!

"2028'DEN SONRA YENİ BİR İSTANBUL YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.

Bugünden itibaren Abdullah Özdemir kardeşime de başarılar niyaz ediyorum. Abdullah Özdemir çekirdekten yetişmiş Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'ndan başlayarak örnek çalışmaları ile göz doldurmuş bir kardeşimizdir. Kendisini ve ekibini şimdiden tebrik ediyorum.

AK Parti bir erdemliler hareketidir. Bu davanın bir mensubu sizlerin yol arkadaşı olmaktan her zaman gurur duydum. Coşkunuz ve heyecanınız için dayanışma tablosu için her birinize kalpten teşekkür ediyorum.