Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öymen için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Erdoğan, paylaştığı mesajda şunları söyledi,
"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum."
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2025
Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum.