Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında yaşamını yitiren gazeteci ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öymen için sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan, paylaştığı mesajda şunları söyledi,

"Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, siyasetçi, gazeteci ve yazar Sayın Altan Öymen’in vefatını üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sayın Öymen’e Allah’tan rahmet diliyor, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum."

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