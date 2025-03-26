Erdoğan'dan dikkat çeken sessizlik! Topu muhabire attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarla ilgili gelen soru sonrası ilginç anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası gelişmeleri yorumlarken kullandığı "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar" ifadesi tartışmaya yol açtı.

Erdoğan, toplantı çıkışı bir muhabirden gelen "konuşmanızda ‘Turbun büyüğü heybede’ dediniz. Bu turbun büyüğü CHP’ye kayyum mu yoksa başka bir şey mi?" sorusunu ise başka bir muhabire dönerek "Turbun büyüğünü soruyor. Sen anlatı ver" diyerek soruyu cevapsız bıraktı ve yoluna devam etti.

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