Erdoğan'dan dikkat çeken telefon görüşmesi! O lideri tebrik etmiş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Gabon, bölgesinin istikrarına katkıda bulunan, doğal zenginlik ve çeşitliliğe sahip, uzun yıllardır iş birliği içinde bulunduğumuz dost bir ülkedir. Bu dostluğumuzu karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştiriyoruz. Bildiğiniz üzere Gabon, 2023'te girdiği geçiş dönemini müteakip cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı şekilde gerçekleştirdi. Önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrar ve huzuruna katkı sunmasını diliyorum."

"ÇOCUKLARIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ VAHŞET TABLOSUNA KİMSE SESSİZ KALAMAZ"

Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema ile Gazze'deki soykırımı da görüştüklerini dile getiren Erdoğan, "Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in Gazze'de 22 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır. İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz." dedi.

- "GAZZE KONUSUNDA SİYASİ POLEMİK PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik atılan her adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsrail'in soykırım politikasına karşı verilecek en etkin cevaplardan biri 1967 sınırları temelinde, iki devletli çözüme destek olmaktır. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'u telefonla arayıp, aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Gazze'deki insani felaketin önlenmesi hususunda Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın da bizimle benzer duyguları paylaştığını gördüm. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerindeki baskının daha da artması için çalışacağız. Gazzeli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını daha fazla hissettireceğiz. Bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın tesisi için çok daha fazla gayret göstereceğiz.

Burada şunu da özellikle ifade etmek isterim; biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, bir deri bir kemik kalmış Gazzeli o masum yavrulara yardım elimizi daha fazla uzatmanın derdindeyiz.."

İki ülke arasındaki dostluğun teyidi niteliğindeki ziyaret için Gabon Cumhurbaşkanı Oligui Nguema ve heyetine teşekkür eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sayın Nguema'nın bugün ve yarın iş çevreleriyle. Yoğun bir programı var. Yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Gabon İş ve Yatırım Formunun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Dost Gabon halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum." dedi.