Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran arasında yaşanan çatışmalar sonrası devlet liderlerini arayarak gündemi değerlendirdi. Erdoğan, Pezeşkiyan ve Putin'i aradı.

Dünya, İsrail-İran çatışmaları ile yeniden sarsıldı. Ülkelerden itidal çağrıları gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölge liderleri ile peş peşe görüşme gerçekleştiriyor.

PEZEŞKİYAN VE PUTİN'E TELEFON

Gün içinde ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Hemen ardından Erdoğan, aynı başlık ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

Erdoğan'dan Orta Doğu'da diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeErdoğan'dan Orta Doğu'da diplomasi trafiği! Peş peşe görüşme

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