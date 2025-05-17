Erdoğan'dan doğalgaz müjdesi! Hastane açılışında bombayı patlattı...

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara 'müjde' diyerek açıkladı. Erdoğan, "Dün Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık, 75 milyar metreküplük doğalgaz bulduk" ifadelerini kullandı. Erdoğan bulunan gazın 30 milyar dolar değerinde olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'DAN DOĞALGAZ MÜJDESİ

Karadeniz'deki Göktepe-3 Kuyusu'ndaki çalışmalarda 75 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Konuyla ilgili açıklamayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, "7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibariyle tamamlandı. 2154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj, log ve test operasyonları sonucunda 3500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık" dedi.

"75 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ DOĞALGAZ KEŞFİ YAPTIK"

75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi olduğunu söyleyen Erdoğan şunları dile getirdi:

"Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız.Doğalgaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahanın geliştirilmesinde Sakarya Projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz."