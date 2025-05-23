Erdoğan'dan doğum hızı açıklaması! Ekonomik sorunları 'teğet' geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleşen Uluslararası Aile Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum esnasında konuşma yaptı.

Ailenin toplum için önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'de doğum hızının düşüşüne de dikkat çekti.

Doğum hızının düşme nedenleri arasında gösterilen ekonomik sorun değerlendirmesine karşı çıkan Erdoğan, "Bugün muhalefetin adeta üzerinde tepindiği bir gerçeği burada açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Ülkemizde doğum hızının düşmesi, asla ekonomide yaşanan dönemsel sorunlar değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ekonomideki gelişmelerin doğum hızına tam aksi etki ettiğine işaret ederek "Tam aksine kişi başına düşen gelirin şu anki seviyenin 5'te 1'i olduğu dönemlerde doğurganlık hızı iki kat fazlaydı. Yıllar içinde refah seviyesi yükseldikçe birçok sebepten ötürü doğurganlık hızımız düşmeye başladı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Modernleşmeyi ailesizleşme ve yalnızlaşma gibi iki kavram üzerine bina eden anlayışın, topluma huzur vermesi mümkün değildir. Ailenin çöktüğü, çözüldüğü, yıprandığı her toplum kökünden çürümeye mahkumdur.

Modern çağın, insanlığın pek çok değeri gibi aile kurumu üzerinde ciddi tahribatlara yol açtığını biliyoruz. Çağdaşlaşma adına bizleri ayakta tutan manevi değerlerin önemsiz hale getirildiğini görüyoruz.

Birileri ısrarla kabul etmek istemese de; ailesinden koparılmış, millet bağı zayıflamış bireyin özgün ve özgür olmasına imkan yoktur.

Aile kurumunun irtifa kaybetmesiyle popüler kültürün tüketim nesnesi haline gelmektedir. Özgürlük ambalajıyla sunulan aslında büyük bir kölelik düzenidir.

LGBT denilen sapkınlığın ne derece vahim boyutlara ulaştığını ibretle takip ediyoruz. Bu sapkınlık bugün farklı hiçbir sese tahammülü olmayan bir zorbalığa dönüştü.

"DOĞURGANLIK HIZI TARİHİMİZDE İLK KEZ 1,48'E GERİLEDİ"

TÜİK'in açıkladığı veriler, ülkemizin karşı karşıya olduğu tehditleri açıkça ortaya koyuyor. Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket.

Bu rakam, kritik eşik olan 2,1'in çok altında bir seviyedir. İster iktidar, ister muhalefet olsun hiç kimse buna kayıtsız kalamaz.

Bugün muhalefetin adeta üzerinde tepindiği bir gerçeği burada açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Ülkemizde doğum hızının düşmesi, asla ekonomide yaşanan dönemsel sorunlar değildir.

Tam aksine kişi başına düşen gelirin şu anki seviyenin 5'te 1'i olduğu dönemlerde doğurganlık hızı iki kat fazlaydı. Yıllar içinde refah seviyesi yükseldikçe birçok sebepten ötürü doğurganlık hızımız düşmeye başladı.

"DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ İÇİN 1,2 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPACAĞIZ"

28 Mayıs'ta doğum yardımı ödemelerini toplu olarak yapacağız. 163 bin 295 haneye, yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.

Aile ve Gençlik Fonu'dan faydalanmak için yaklaşık 114 bin kardeşimiz müracaat etti, hak kazanan çiftlerimizin sayısı 41 bine ulaştı.

2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan ediyoruz."