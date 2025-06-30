Erdoğan'dan enflasyon hedefi: Yüzde 20'li rakamları göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

"20’Lİ RAKAMLARI GÖRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Enflasyona dair açıklamalar yapan Erdoğan, "Enflasyon 1 yıldır kesintisiz olarak geriliyor. Yıl sonunda 20’li rakamları görmeyi hedefliyoruz" dedi.

Savunma sanayisindeki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Silahlı, silahsız insansız hava araçlarında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında girmeyi başardık. Dünyaya satılan 3 İHA’dan 2’sini Türk firmaları üretiyor. İHA'lardaki başarımızı savaş uçağında elde edeceğiz. KAAN’a talepler artacak" ifadelerine kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İhracatın şampiyonları olarak ödül alanları tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. TİM 33 yıldır sadece bir çatı kuruluşun ötesinde ihracatın stratejik aklını oluşturan, sektörleri ortak akılda buluşturan bir vizyon merkezi haline geldi.

Türkiye'nin gıptayla takip edilen büyüme ve kalkınma hikayesi siz ihracatçılarımızın özverili çabalarıyla yazılıyor. Her bir ürünümüz küresel arenada büyük bir iz bırakyor. Bütün ihracatçılarımızı, tüm firmalarımızı, işçilerimizden nakliyecimize kadar herkesi tebrik ediyorum.

"BENTLERİ TEK TEK YIKARAK GELDİK"

Bizler alın terini akıl ve vizyonla yoğurarak çalışan ürettiğini dünyaya ulaştıran bir milletiz. Bugünlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek gelmedik. Zorlukları aşarak, bentleri tek tek yıkarak geldik. Bunun en yakın şahidi ihracatçılarımızdır.

İçinden geçtiğimiz dönem, derin yapısal dönüşümlerin ve tarihi kırılmaların yaşandığı bir eşik halindedir. Salgının tetiklediği krizin yol açtığı tahribat henüz tam anlamıyla tamir edilemedi. Gümrük duvarları üzerinden yürütülen ticaret savaşları mevcut belirsizlikleri daha da derinleştiriyor. Ekonominin yanı sıra küresel siyasetten toplumsal dengelere kadar birçok alanda risklerin arttığı, tehditlerin çeşitlendiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bölgemizde hemen her gün gözlerimizi yeni bir gerilimle açıyoruz. Fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak stratejilerimizi bu gerçeği göz önünde bulundurarak hazırlıyoruz.

"REZERVLERİMİZ YENİDEN ARTMAYA BAŞLADI"

Şimdiye kadar ülkemizi bölgemizi savaşların çeperinde tutmayı başardık. 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarıların kazanıldığı bir yıl oldu. Ekonomimimiz yüzde 3,2 oranında büyüdü. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 büyüme kaydetti. 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme gerçekleştirdik. Program sayesinde ekonomimizin yapısal direncini artırdık. Özellikle son 3 ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program salsılmadı. Rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Türk lirasına güven artıyor. Enflasyon bir yıldır kesintisiz geriliyor. Mayıs ayındaki enflasyon son 3,5 yılın en düşük seviyesinde. Yıl sonunda 20'li rakamları görmeyi hedefliyoruz.

2024 yılı ihracat açısından rekorlar yılı oldu. 262 milyar dolar ihracatla rekor kırdık. Geçtğimiz yıl 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan firma sayısı 18'e çıktı. 2025 yılında aynı ritimle yola devam ediyoruz. Mayıs ayında ihracatımız yüzde 2,7'lik artış gösterdi. Ocak-Mayıs döneminde mal ihracatı yüzde 3,5 artış gösterdi. Hizmet ihracatı tarafında da oldukça iyiyiz.

Türkiye'nin ihracatındaki artış yalnızca nicelik değil nitelik olarak da büyük değişim gösterdi. 2024 yılında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 101 milyar doları aştı. İhracatımızı yaymak için çalışmaları sürdürüyoruz. İhracatta yer alan kadınlarımızı bugün bir kez daha tebrik ediyorum.

2024 yılında mal ve hizmet ihracatını desteklemek üzere 24,7 milyar liralık kaynağı firmalarımıza verdik. Jeopolitik gerilimlerin artması gibi faktörler, ihracatımızın coğrafi çeşitliliğini artırmamızın gerekliliğini bir kez daha hatırlatmıştır. 2028'e kadar uzak ülkelere ihracatımızı 50 milyar dolara, İİT ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payını yüzde 30 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz.

"HER 3 İHA'DAN 2'SİNİ TÜRK FİRMALARI ÜRETİYOR"

Savunma ve havacılık, beyaz eşya, otomotiv, enerji gibi pek çok sektörde imalat sanayii üreticilerinden biriyiz. 7,1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Silahlı-silahsız insansız hava araçlarında önde gelen ülkeler arasına girmeyi başardık. Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türk firmaları üretiyor. Zırhlı kara araçlarında küresel bir markaya dönüştük. İHA'lardaki başarıyı inşallah savaş uçaklarında elde edeceğiz. İş bilmezlere rağmen bunları başaracağız.

Türk dizileri 250'yi aşkın ülkede 800 milyondan fazla kişiye ulaşıyor. Dizileri izleyerek Türkçe öğrenmiş gençlerle karşılaşıyoruz.

Salgınlar, savaşlar, krizler bunların hiçbiri bizi yolumuzdan geri koymadı. Türkiye'nin ihracatçıları asla geri adım atmadı. Sizin başarılarınız ilham kaynağı oldu. Sizden beklentimiz yalnızca üretmeniz, satmanız değil kutlu yürüyüşümüze eşlik etmenizdir. Nice başarıları birlikte yazacağız. Önünüze örülen duvarları birlikte aşacağız. Türkiye Yüzyılı ülkümüzü beraber gerçekleştireceğiz. Biz maraton koşucusuyuz, yükümüz ağır, yolumuz uzundur."