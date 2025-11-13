Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

Erhürman’ı Esenboğa Havalimanı’ndan uğurlayanlar arasında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar ve diğer yetkililer yer aldı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeden önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de ikili görüşmeler yaptı.

Erhürman’a ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman eşlik ediyor. KKTC heyetinde ayrıca Müsteşar Mehmet Dana, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi de bulunuyor.

ERHÜRMAN ÖNCE ATATÜRK'Ü ZİYARET ETTİ

Erhürman, Erdoğan ile yaptığı görüşme öncesi Anıtkabir’e giderek Atatürk’ü ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Erhürman, daha sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erhürman, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erhürman, deftere şunları yazdı:

"Aziz Mustafa Kemal Atatürk,

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olan liderliğinizden güç alarak, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı sıfatıyla huzurunuzda bulunmaktan derin bir onur ve gurur duymaktayım. Şahsınızın bıraktığı manevi mirasa Kıbrıs Türk halkının bağlılığı sarsılmaz bir inançla sürmektedir.

Kurtuluş Savaşı’na önderlik ederken sergilediğiniz duruş, kurduğunuz Cumhuriyet ve bizlere miras bıraktığınız ilke ile devrimler, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, Kıbrıs Türk halkı için de yol gösterici olmuştur. Siz, yalnızca kendi halkınıza değil; çağlar ötesine uzanan düşüncelerinizle pek çok halka, özellikle de biz Kıbrıslı Türklere, umut ve cesaret aşılayan bir öndersiniz.

Atatürk sevgisi ve fikirlerinize bağlılık, Kıbrıs Türk halkının karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımız, en zor dönemlerinde dahi sizden aldığı ilhamla direncini korumuş, çağdaş, özgür ve onurlu bir yaşam mücadelesini sürdürmüştür. Bugün bizler, kurucusu olduğunuz Cumhuriyet’in değerlerinden beslenen bir halk olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, bu bilinçle, her daim çağdaş değerleri, üretimi, eğitimi, kültürü ve ahlakı ön planda tutarak ilerlemeye devam edecektir. Sizin mirasınız, yalnızca bir ulusun değil; insanlığın ortak aydınlanma mirasıdır.

Aziz hatıranız önünde, saygı, sevgi ve sonsuz minnetle eğiliyorum.

Ruhunuz şad olsun."