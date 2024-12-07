Erdoğan'dan Esad'a çok net mesaj: Hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yok!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, "Türkiye'nin 910 km uzunluğunda sınıra sahip olduğu ülkedeki gelişmelere gözlerini kapatması elbette mümkün değildir. Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura kavuşmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"AK Parti'nin temelinde kardeşlik, muhabbet vardır. Millete ve memlekete sevdalı bu kadronun hamuru kardeşlik hukukuyla yoğrulmuştur. Kurulduğu günden itibaren AK Parti'nin millete hizmet sevdasına omuz veren tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bize sahip çıktığınız, bizimle omuz omuza yol yürüdüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum.

Gaziantep'te ilk olarak Güneyşehir'e gittik. Yapımı tamamlanan deprem ve sosyal konutun anahtar ve tapu teslim törenini gerçekleştirdik.

6 Şubat depremlerinden sonra "Erdoğan bu enkazın altında kalır" diyenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. Asrın felaketinde vefat eden vatandaşlarıma bir kez daha Mevla'dan rahmet diliyorum. Gaziantep istiklalin, istikbalin, vatanın ne manaya geldiğini en iyi bilen şehirlerimizden biridir. Gaziantep'te analar er doğurur.

SURİYE YORUMU: TEMENNİMİZ HUZURA KAVUŞMALARIDIR

Türkiye'nin 910 km uzunluğunda sınıra sahip olduğu ülkedeki gelişmelere gözlerini kapatması elbette mümkün değildir. MGK'da Türkiye'ye yakışır ciddiyetle sahadaki durumu değerlendirdik. Bizim hiçbir ülkenin çakıl taşında dahi gözümüz yoktur. Temennimiz Suriye'nin 13 yıldır hasretini çektiği huzura süratle kavuşmasıdır.

13 yıl boyunca mazlumlara sahip çıktınız. Türkiye gözlerini Suriye'ye kapayamaz. Temennimiz Suriye'de barış ortamı. Bizim hiçbir ülkenin toprağında, çakıl taşında dahi gözümüz yok.".

Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Tüm etnik, mezhebi, dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Kendi ülkelerinin geleceklerine karar verecek olanlar da yine onlardır. Jeopolitik hesaplar koşmanın Suriye halkına bir katkısı olmaz.

ŞAM REJİMİ TÜRKİYE'NİN KIYMETİNİ İDRAK EDEMEDİ

Şam rejimi Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemedi. Ne manaya geldiğini anlayamadı. Türkiye dün olduğu gibi tarihin doğru tarafında yer almaktadır"

KILIÇDAROĞLU'NUN KARIN AĞRISI YENİDEN ARTTI

Ülkemizin dış politikada artan ağırlığına her gelişmede idrak ediyoruz. Ancak muhalefet bunu görmek istemiyor. Muhalefetin hemen istismar siyasetine sarıldığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu idaresindeki eski CHP'nin Suriye krizine hangi mercekten baktığını hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Bu zatın Suriyeli muhacirlere yönelik nefret söylemleri yine aynı sebebe dayanmaktadır. Sosyal medya paylaşımları bu şahsın karın ağrısının yeniden arttığını gösteriyor.

Eski yönetimin marazlı yaklaşımını CHP'nin yeni yönetiminin de aynen devam ettirmesi utanç vericidir. Sayın Özel'in grup toplantısında hükümetimizin Suriye politikasıyla ilgili sarf ettiği sözlerinin yenilir yutulur yanı yoktur. Anlaşılan Sayın Özel iyice kızışan parti içi rekabetten başını kaldırıp dünya siyasetine bakamıyor.

CHP GELİŞMELERE ANKARA MERKEZLİ BAKMALI

Sayın Özgür Özel CHP'yi normalleştirecekse Türkiye meselesinde eski yönetimle de hesaplaşması gerekmektedir.