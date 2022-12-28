EYT'de yaş sınırı uygulanmayacak. Erdoğan açıkladı

EYT düzenlemesi ile ilgili Ankara Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

Toplantı sonrası Erdoğan kameraların karşısına geçerek EYT düzenlemesini açıkladı.

EYT'DE YAŞ SINIRI YOK

Açıklamaya göre, 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkını kazanırken; herhangi bir yaş sınırı gelmediği de belirtildi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

EYT düzenlemesinin müjdesiyle karşınızdayız. Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun ve kapsamlı çalışma sonrası nihai halini almıştır. Sosyal güvenlik sistemimizi yöneltilebilir hale getirmek için çok çalıştık. 1999 eylülünde atılan adımları ülkemizin hakikatlerine uygun şekilde 2008'de daha ileriye taşıdık. Her reform beraberinde yeni tartışmaları getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre yıl ve prim şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan vatandaşların talepleridir. 20 veya 25 çalışmış kişinin çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisinin üzerine yük bindirmemek için uzunca süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sabit gelirli vatandaşların yanlarında olduğumuzu asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışlarıyla gösteriyoruz. Bugün de 1999 öncesi işe başlayan çalışanların emeklilik yaşıyla ilgili beklentileri adımın müjdesiyle kendilerine desteği sergileme yoluna gidiyoruz. Devletin büyük bir fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle sistemi tartışmalardan arındırıyoruz.

"HERHANGİ BİR YAŞ SINIRI OLMAYACAK"

Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık sayısı ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Düzenleme ilk ikisini tamamlamış olup da yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Düzenlemeyi mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Her yıl istihdama 1 milyon kişiyi ekleyen ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif pasif dengesini koruyoruz. Düzenlemeyle yaklaşık 2 miyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

"EMEKLİ OLUP ÇALIŞANLAR İÇİN PRİM TEŞVİKİ GETİRİYORUZ"

İşverenlerin kıdem tazminatı ödemelerinde güçlük çekmemeleri için KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. Emekli olup çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışanların bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır.

BEŞTEPE'DE SON TOPLANTI

EYT düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı.

ERDOĞAN YILBAŞINDAN ÖNCEYİ İŞARET ETMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili geçen pazartesi yapılan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın, emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı yakında tamamlıyoruz. Arzumuz EYT'yi yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak" ifadelerini kullanmıştı.



EYT NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?



8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT'li olarak nitelendiriliyor. Bu tarihte çıkan yasa sonrasında emeklilik için 58'e kadar uzatılan yaş şartı getirilmişti.

Yasa öncesinde kadınlar 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin prim, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin primi doldurduklarında emeklilik hakkı kazanıyorlardı.