Erdoğan'dan F-16 ve Eurofighter duyurusu! Kritik Şanghay Beşlisi detayı

NATO Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile F-16 savaş uçakları alımı konusunda anlaşmaya vardıklarını ve bu yönde ABD Başkanı Joe Biden ile mutabık kaldıklarını ifade etti.

Ayrıca, Almanya'dan Eurofighter jetleri almak için görüşmeler yaptıklarını ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile olumlu bir diyalog gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu gelişmeler, Türkiye'nin savunma kapasitesini artırma ve stratejik askeri iş birliklerini güçlendirme yönündeki adımları olarak değerlendiriliyor.

ABD'DEN F-16 ALIM SÜRECİ: BİDEN 3-4 HAFTA İÇİNDE ÇÖZECEĞİM DEDİ

ABD'den 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı alım sürecine ilişkin Biden'la görüşme yaptığını belirten Erdoğan, "Dün akşam ve bugün sayın Biden ile görüştük. 3-4 hafta içinde F-16'lardaki problemi çözeceğini söyledi. Parçalarla ilgili konuyu da sürekli görüşüyoruz." şeklinde konuştu.

'EUROFIGHTER'DA ALMANYA VE İNGİLTERE TARAFINDA OLUMLU GELİŞMELER VAR'

Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına da değinen Erdoğan, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz Eurofighter konusunda olumsuz bir yaklaşımda bulunmadı. Savunma Bakanları da olumlu bir istikamette görüşme sağladı. Almanya ve İngiltere tarafında da olumlu gelişmeler var" dedi.

ERDOĞAN-ESED GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Suriye ve Beşar Esed ile yeni bir süreç başlatmak istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Sayın Esed'e ya ülkemde, ya 3. bir ülkede görüşme yapalım çağrımı 2 hafta önce yaptım. Dışişleri Bakanımız da mevkidaşları ile temasa geçti. Dargınlığı kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE ARTIK ŞANGHAY BEŞLİSİ'NE DAİMİ ÜYE OLARAK KATILMALIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Şanghay Beşlisi olarak bilinen Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na artık daimi üye olarak katılması gerektiğini söyleyerek, "Tüm daimi üyelerden bu konuda destek istedim" dedi.