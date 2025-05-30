Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması: Özlemimi dillendirmeye devam edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Faizin ekonomide üretimde ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikkat çektim. Muhalefet faizsiz sistemi savununca bunda da hep karşımıza dikildi. Doğru olan politikalarda dahi bu ülkenin hayrına olacak yerli duruş sergileyemediler.

"ÖZLEMİMİ DİLLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da dillendirmeye devam edeceğim. Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız.

İtirazla yetinmeyecek alternatifleri üreteceğiz. Tüm teşviklerimize rağmen, ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz yeterli bulmuyoruz.

"ENFLASYONU TEK HANELİ SEVİYELERE İNDİRECEĞİZ"

Geride bıraktığımız iki yılda kayda değer mesafe aldığımız ekonomi programımızı hedeflerimize ulaşıncaya kadar uygulamakta kararlıyız. Temel önceliğimiz olan enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz.

GEZİ OLAYLARINA İŞARET ETTİ

Türk ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyerek gücünü ispat etti. Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış hükümetiz. Gezi olayları olmasaydı Türkiye çok farklı konumda olurdu."

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