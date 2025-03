Erdoğan'dan flaş açıklama! Beklenen haber geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Artık ortasına yaklaştığımız mübarek Ramazan'ı Şerif'inizi kutluyorum. Ülkemizin 81 vilayetinde milletimize hizmet eden toplam sayısı 1,5 milyona ulaşan sağlık çalışanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı gönülden kutluyorum.

İstanbul korkunç bir buhran geçiriyor. Ama korkmuyoruz; buradayız, burada kalacağız, İstanbul bizimdir.

Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız genç Cumhuriyetimizin büyümesi ve güçlenmesinde de hep önde yer almışlardır. Son olarak Kovid-19 salgınına karşı yürüttüğümüz savaşın ilk safında yine sağlık çalışanlarımız bulunuyordu. Hocasından doktoruna hemşiresinden teknik personeline kadar sağlık ordumuzun tüm neferlerinin gayretine ve özverisine hem salgında hem de 6 Şubat depremlerinde milletçe hep beraber şahitlik ettik. Bir cana şifa olmak için günlerce hatta haftalarca evlerinden, evlatlarından uzakta kalan siz kardeşlerimizin çabalarını asla ve asla unutamayız.

Salgınla mücadelede şehir hastanelerimiz kritik roller üstlendi. Ülkemizdeki muhalefetin 'israf' dediği, engellemek için her yolu denediği bu hastaneler binlerce insanımızın hayatının kurtulmasına vesile olmuştur. Tabii sel gider ama balçığı kalırmış... Her ne kadar salgını atlatmış olsak da olumsuz etkilerini halen müşahede ediyoruz. Salgının ardından toplumun ertelenmiş sağlık hizmeti talebinde çok ciddi artışlar yaşandı. Tüm dünya gibi biz de bu yeni durumla sınanıyoruz. Son 2 yılda sağlık sistemimizde ilave bir yük oluşturan bu talebin doğru dağıtılması ve karşılanması amacıyla farklı adımlar atıyoruz. Vatandaşın sağlık hizmetlerine ilk başvuru kapısı olan aile hekimliğinin yeniden yapılandırılması ve koruyucu hekimliğin ön plana çıkarılması bunlardan sadece bir tanesidir. Her iki çalışmamızın da neticelerini sahada görmeye başladık. Hekimlerimizin de çabalarımızı sahiplenmesiyle birlikte insanımızın doğru yerde doğru zamanda etkin tedaviye ulaşmasını sağlayacak, hastanelerimizdeki yoğunluğun da azaltılmasını temin edeceğiz.

2002 yılında göreve geldiğimizde önem ve öncelik alanlardan bir tanesi de sağlıktı. İnsanı merkeze alan, insan hayatına ve sağlığına değer veren bir anlayışla sağlık alanında 22 yıl boyunca pek çok reforma imza attık. Üniversite ve özel hastane kapılarının bütün vatandaşlarımıza açılmasını sağladık. Hastane, poliklinik, sağlık ocağı sayılarının artırılmasından sağlık kuruluşlarımızdaki şartların modernleştirilmesine, sağlık alanında hizmet veren personelimizin sayı, özlük ve imkanlarının iyileştirilmesinden şehir hastaneleri gibi özgün projelerin sağlık sistemine kazandırılmasına kadar geniş bir yelpazede çok önemli işler yaptık.

2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz."