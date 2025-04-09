Erdoğan'dan flaş DEM ziyareti açıklaması

DEM Parti heyetinin Erdoğan ziyaretine ilişkin net tarih geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında "Yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğim" dedi.

DEM HEYETİNİN SIRADAKİ GÖRÜŞMESİ ERDOĞAN

DEM Parti'nin İmralı'da bebek katili Öcalan'la görüşen milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için randevu talep etmişti. AKP'nin MYK toplantısında konun görüşüldüğü öne sürülmüiştü.

"YARIN DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyarete ilişkin "Terörsüz Türkiye' konusunda kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Yarın DEM Parti heyetini kabul edeceğim" ifadelerini kullandı.