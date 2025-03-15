Erdoğan’dan flaş ‘Öcalan’ hamlesi! DEM Partili isim açıkladı

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, bebek katili Abdullah Öcalan'ın gerçekleştirdiği çağrı ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Medya Haber TV'de açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecekleri görüşmenin sürece katkı sağlayacağını, Abdullah Öcalan'ın da son görüşmede kendilerine "Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yapmanız, düşüncelerimi, süreci kendisiyle paylaşırsanız iyi olur" dediğini ifade etti.

Buldan yaptığı konuşmada şunları söyledi,

“ERDOĞAN, 'BAZI HAZIRLIKLARIMIZ VAR' DEMİŞ”

"Biz de bu çerçevede bir görüşme yapmayı anlamlı buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da gazetecilere 'İsterlerse randevu veririm' demesi üzerine harekete geçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder iftar yemeğinde bir araya geldiler. Ayaküstü sohbet ettiler. Orada 'bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur. Bayramdan sonra daha rahat bir araya geliriz, otururuz. Çünkü bazı hazırlıklarımız var' demiş. Dolayısıyla bu hazırlıkların ne olduğunu bilmemekle birlikte bu görüşmenin bayram sonrasına kaldığını söyleyebiliriz.

“HENÜZ TARİH NET DEĞİL”

Henüz tarihi net değil ama bayramdan hemen sonra ilk fırsatta Sayın Cumhurbaşkanı ile İmralı Heyeti olarak bir görüşme gerçekleştireceğiz. Kritik eşiğin aşıldığı bir dönemdeyiz. PKK'ye silahların bırakılması, kendini feshetmesine dair yapılan bir çağrı var. Ancak bu çağrıyla birlikte henüz somut adımların atılmadığını görüyoruz. Somut adımlar atıldığı andan itibaren, çağrı daha fazla yankı uyandıracak. Süreç daha fazla ivme kazanacak. Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşacağız."

BULDAN, İMRALI ADASI’NDA HAZIRLIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

"Sabır isteyen, bir dönemdeyiz" diyen Buldan, "Yani her şey bir ay içinde olup bitecek diye bir şey yok. Bunu elbette ki Sayın Öcalan da ifade ediyor, ama tabii ki bazı çalışmaların, bazı yasal düzenlemelerin hazırlıklarının olması gerektiğini de ifade ediyor. İktidar tarafından sadece bize hazırlıkların yapıldığı söyleniyor. Bu hazırlıklar hangi aşamada, yargıyla ilgili, Sayın Öcalan’ın özgürlük ve güvenlik koşullarıyla ilgili, İmralı Adası’nda yapılacak olan değişikliklerle ilgili hazırlıkların olduğu söyleniyor. Ancak bu henüz bize net olarak ifade edilmiyor. Ama bir hazırlığın olduğunu söyleyebilirim. En azından toplumun bundan haberinin olması önemli" ifadelerini kullandı.