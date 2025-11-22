Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Dayanışma, Eşitlik, Sürdürebilirlik temasıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. Liderler iki gün boyunca küresel ekonomik görünüm, kalkınma, enerji arz güvenliği, gıda krizi ve uluslararası istikrar başlıklarını ele alacak.

Zirvenin gündeminde iklim değişikliğiyle mücadele, afetlere karşı direnç, temiz enerjiye adil geçiş için finansman ve düşük gelirli ülkelere borç sürdürülebilirliği sağlanması gibi başlıklar yer alıyor.

Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında düzenlenen "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" başlıklı oturuma katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumda yaptığı konuşmada, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelini oluşturan "kimseyi geride bırakmama" taahhüdüne rağmen, dünya genelinde her 10 kişiden birinin hala aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkati çekti.

2024 yılında yüzde 9 azalan toplam küresel kalkınma yardımlarının 2025 yılında yüzde 17'lere varan düşüşleri görmesinin beklendiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu durum maalesef Afrika kıtası için çok büyük kayıplara işaret ediyor. Komşusu açken, tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize düşen sorumluluğu, her türlü menfi koşula rağmen yapmaya devam ediyoruz. Resmi kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 7,4 milyar dolara çıkarttık. Ancak bu yardımlarla hedeflenen menzile ulaşmak imkansızdır. Özellikle en az gelişmiş ülkelerde yerel kaynakların harekete geçirilmesi suretiyle sürdürülebilir kalkınma için finansman modellerinin geliştirilmesini önemsiyoruz."

“TİCARETİN KÜRESEL BÜYÜME KATKISI ZAYIFLADI”

Karşı karşıya olunan sınamaların sadece en az gelişmiş ülkeleri değil, tüm ekonomileri etkisi altına aldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Küresel finans krizi öncesinde ticaret, küresel büyümenin en güçlü motoruyken, kriz sonrası dönemde tablo köklü biçimde değişmiştir. 1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 oranında artarken, 2008-2014 döneminde yüzde 3'lere gerilemiş, küresel büyümeye katkısı belirgin şekilde zayıflamıştır. Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası ticaret kurallarının kalkınmayı destekleyecek biçimde güçlendirilmesini ve bilhassa Dünya Ticaret Örgütünün özel ve lehte muamele ilkesine bağlılığımızın teyit edilmesini mühim görüyoruz."

SORUMLULULUK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde dünya genelinde toplam borçluluk oranının küresel hasılanın yüzde 324'üne ulaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ise bu oran yüzde 89 seviyesinde seyrediyor. Bu görece düşük borçluluk düzeyi bize hem yapısal dönüşümü hızlandırmak hem de yatırımlar için ilave kaynak ayırmak için önemli bir mali alan sağlıyor. Ancak ne yazık ki düşük gelirli ekonomilerin çoğu bu imkana sahip değil. Bu ülkeler yüksek finansman maliyetleriyle daralan mali alan arasında adeta sıkışmış durumdalar. Birleşmiş Milletler'in 2025 Borç Raporu'na göre, 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri, sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette. Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz. Türkiye olarak G20 ortak çerçevesi kapsamında katkı sunduğumuz Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu örnekten hareketle kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum."

ABD ZİRVEYE KATILMADI

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika’daki beyaz azınlığa yönelik “ırk temelli ayrımcılık” iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmayacağını açıklamış ve toplantının Güney Afrika’da yapılmasını “tam bir rezalet” olarak nitelendirmişti.

Beyazlara yönelik şiddet iddialarını reddeden Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ise boykot kararının “ABD’nin kendi kaybı” olacağını söylemişti.

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre Trump yönetimi, zirvenin sonunda ortak sonuç bildirisi yayımlanmaması yönünde Pretorya yönetimine diplomatik baskı uyguluyor.

Pretorya yönetimi ise zirvenin sonunda ortak bildiri yayımlanmasını hedefliyor ve bu yöndeki temaslarını sürdürüyor.

Öte yandan, Çin'i Başbakan Li Çiang'ın, Rusya’yı Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin'in temsil edeceği zirvede Arjantin ve Meksika, dışişleri bakanlarıyla temsil edilecek.

AFRİKA BİRLİĞİ İLK KEZ DAİMİ ÜYE

Kıtada düzenlenen ilk G20 Zirvesi, aynı zamanda Afrika Birliği'nin (AfB) ilk kez daimi üye olarak katılım göstermesiyle dikkati çekiyor.

Bu adım, Afrika’nın küresel yönetişimde daha güçlü aktör olma yolunda önemli dönüm noktası görülüyor.

Zirvede AfB'yi Dönem Başkanı ve Komorlor Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali temsil edecek.